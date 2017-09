“Es ist ein gottverdammtes Schlachthaus auf Rädern” – Seht euch hier den neuen Trailer zu “Jeepers Creepers 3” an

156 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an “Jeepers Creepers“, den blutigen Streifen aus dem Jahr 2001, in dem der “Creeper” auf Menschenjagd ging? Der “Creeper” kommt jeden 23. FrĂĽhling zurĂĽck, um 23 Tage lang Jagd auf Menschen zu machen.

Am 26. September kehrt der Creeper zum dritten Mal auf die Leinwand zurĂĽck und kĂĽrzlich wurde ein neuer Trailer zum Film veröffentlicht den ich euch nicht vorenthalten möchte. “Jeepers Creepers 3” ist zwischen dem ersten und zweiten Teil angesiedelt. Somit handelt es sich hier um ein Sequel und auch ein Prequel, das wie ĂĽblich ziemlich blutig ausfällt. Aber seht am besten selbst.

Here you go:

Und hier noch der passende Song zum Film:

Das denken wir:

“Jeepers Creepers 3” wird auf jeden Fall heftig. Das steht schon mal fest.