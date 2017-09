Fortnite Battle Royal ist ab 26. September kostenlos

54 SHARES Facebook Twitter Google

Coole Sache: Epic Games kündigte an, dass Fortnite Battle Royal ab 26. September kostenlos ist. Hier handelt es sich um einen Modus in Fortnite, in dem sich 100 Spieler auf einer riesigen Map bekämpfen. Der letzte lebende Spieler gewinnt das Match.

Hört sich gut an, oder? Sieht auch gut aus. Davon könnt ihr euch im Trailer überzeugen, der im Zuge der Ankündigung veröffentlicht wurde. Diesen findet ihr unter diesen Zeilen.

Downloaden könnt ihr euch Battle Royal ab 26. September über den Epic Games PC Launcher, den PlayStation Store oder den Xbox Store. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das sieht doch mal nach ner Menge SpaĂź aus.