Friday the 13th: The Game – Bald könnt ihr Jasons Hütte erkunden und das ist verdammt unheimlich

121 SHARES Facebook Twitter Google

Die “Virtual Cabin 1.0” für Friday the 13th: The Game war bisher nur als Add-on für Kickstarter-Unterstützer auf dem PC verfügbar. Nun haben IllFonic und Gun Media aber die “Virtual Cabin 2.0” angekündigt. Diese wird nicht nur kostenlos für PC erhältlich sein, sondern auch für PS4 und Xbox One.

Das wurde via Twitter mitgeteilt. Hier das entsprechende Posting:

Im selben Zug wurde auch ein ziemlich unheimlicher Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

In der “Virtual Cabin 2.0” erwarten euch eine größere Hütte, mehr Rätsel und Geheimnisse. Die Horror-Demo wird übrigens nicht aus der Third-Person gespielt, sondern aus der Ego-Perspektive, wodurch das Geschehen gleich noch viel unheimlicher wirkt. Wann genau die “Virtual Cabin 2.0” erscheint, ist bisher nicht bekannt.

Das denken wir:

Das ist echt unheimlich. Genau richtig für Fans von Friday the 13th.