Friday the 13th: The Game hält Crowdfunding-Weltrekord

IllFonic, das Studio hinter Friday the 13th: The Game , darf sich freuen: Das Spiel hÀlt aktuell einen Weltrekord, den man im Guiness-Buch der Rekorde (Gamer Edition) findet.

Dort heißt es: “Most crowdfunded videogame based on a movie.” Hier der Eintrag im Buch:

Kein anderes Spiel, das auf einen Film basiert, wurde erfolgreicher durch Crowdfunding finanziert als Friday the 13th: The Game. Insgesamt wurden 2.060.651 Dollar eingesammelt. Ziemlich cool, oder?

Wenn es um das erolgreichste Spiel geht, das ĂŒber Crowdfunding finanziert wurde, dann hat ĂŒbrigens Star Citizen die Nase weit vorne. FĂŒr dieses Projekt wurden schon 159 Millionen Dollar gesammelt.

Das denken wir:

Friday the 13th: The Game ist wirklich ein voller Erfolg. Man darf gespannt sein, was man in Zukunft noch so von IllFonic hört.