Gang Beasts & Depth: Uns erwartet ein kostenloses Wochenende via Steam

Immer mal wieder haben Spieler die Chance, ausgewählte Titel kostenlos auf Steam zu spielen. Aktuell gibt es wieder so eine Aktion. Gleich zwei Titel könnt ihr das komplette Wochenende bis voraussichtlich Sonntag um 19:00 Uhr für lau anspielen.

Depth

Den Anfang macht der Multiplayer-Titel Depth. Das Actionspiel gibt euch die Möglichkeit, als Hai oder als Taucher in den “Ring” zu treten. Die Aufgabe? Ăśberleben, die andere Spielerseite vernichten und als Gewinner die dunklen Unterwasserwelten zu verlassen. Das Spiel wurde bereits im November 2014 veröffentlicht und erfreut sich seitdem größtenteils an positiven Kritiken.

Den Link zur Aktion findet ihr hier.

Gang Beasts

Das zweite Spiel ist “Gang Beasts”. Der Titel lässt sich wohl am besten als Party Game bezeichnen. Vier Spieler treten gegeneinander an und versuchen die Mitstreiter aus der Spielwelt zu werfen. Ihr könnt eure Gegner packen, an ihnen ziehen oder sie in die AbgrĂĽnde drängen. Vor allem mit Freunden macht der Titel enorm SpaĂź. Ihr solltet jedoch auf unfaire Situationen vorbereitet sein, hier gewinnt sicherlich selten die Elite. Aber gerade das treibt den SpaĂź nach oben.

Den Link zur Aktion findet ihr hier.

Das denken wir:

Probiert die Titel mit Freunden aus, falls ihr die Zeit findet. Falls sie euch gefallen sollten, könnt ihr getrost zugreifen. Zusätzlich sind beide Spiele über das Wochenende reduziert.