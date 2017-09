Ghost Recon: Wildlands – Die Ghost War PvP Open Beta startet nächste Woche

88 SHARES Facebook Twitter Google

Ubisoft kĂĽndigte kĂĽrzlich die Ghost War PvP Open Beta fĂĽr Ghost Recon: Wildlands an. Diese startet am 21. September und endet am 25. September. Der Preload beginnt am 19. September.

In diesem Modus treten zwei Viererteams in einem klassischen Team Deathmatch gegeneinander an. NatĂĽrlich stehen euch auch verschiedene Klassen zur VerfĂĽgung und das Wichtigste ist Teamwork.

Wer wissen möchte, wie das Ganze in Aktion aussieht, der sollte sich diesen Trailer hier ansehen:

Das denken wir:

Endlich weht mal wieder ein frischer Wind in Ghost Recon: Wildlands.