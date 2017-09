Glaub mir, du willst diese “Jet Set Radio Beat”-Figur

67 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an den Dreamcast-Klassiker Jet Set Radio? Hier musste man durch die Metropole Tokio-tô skaten und die Wände mit Graffitis verschönern, was die rivalisierenden Gang und die Polizei nicht so cool fand.

Das Game war auf jeden Fall ziemlich genial und nun könnt ihr euch eine Figur des Protagonisten Beat bei HobbyLink Japan für 6980 Yen (52 Euro) vorbestellen.

Hier ein paar Bilder der Figur:

Die Figur ist ab Dezember erhältlich.

Das denken wir:

Das Teil sieht mega aus. Ein geniales Geschenk fĂĽr Fans von Jet Set Radio.