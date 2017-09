Hier sind erste abgefilmte Spielszenen von Doom für Nintendo Switch

68 SHARES Facebook Twitter Google

Habe ich schon erwähnt, dass ich es ziemlich genial finde, dass Doom für die Nintendo Switch erscheint? Ja? Achso… oh… ok. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich möchte euch ein Video zeigen, das erste abgefilmte Spielszenen der Switch-Version zeigt.

Das Display der Switch im Video spiegelt zwar etwas und die Kamera ist nicht optimal platziert, um detaillierte Aussagen über die Grafikqualität treffen zu können, aber auf den ersten Blick macht das Spiel einen sehr guten Eindruck.

Vor allem scheint es sehr flüssig zu laufen. Aber macht euch am besten selbst ein Bild. Here you go:

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz gut aus.