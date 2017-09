Highlights Releaseliste: Woche 18.09.17 – 24.09.17

42 SHARES Facebook Twitter Google

Wir kommen langsam in die heiße Phase der Spiele-Veröffentlichungen. Da kann es schon mal vorkommen, dass man die eine oder andere Perle verpasst. Um das zu vermeiden, findet ihr wöchentlich die wichtigsten Releases hier zusammengefasst.

18.09.17 The Solus Project (PS4)  

Nachdem der¬†Sci-Fi-Survival-Titel bereits Mitte des Jahres f√ľr den PC und Xbox¬†One¬†erschien, folgt nun die Ver√∂ffentlichung auf der Playstation 4. The¬†Solus¬†Project ist ein sehr atmosph√§risches Survivalspiel, welches¬†vor allem¬†beim Erkunden seine volle St√§rke pr√§sentiert. Wer kein Problem mit einem sich nach ein paar Stunden wiederholenden Spielprinzip hat, kann hier getrost zugreifen!¬†¬†

Preis: 19,99‚ā¨¬†¬†

19.09.17 Marvel vs. Capcom Infinite (PS4, One, PC)  

Beinahe f√ľnf Jahre liegt letzte Teil der Reihe zur√ľck und nach den beiden erfolgreichen¬†Injustice-Titeln des Konkurrenten DC k√∂nnten Marvel Fans nicht hei√üer sein auf neues Pr√ľgelfutter. Wie gewohnt treffen hier die Gr√∂√üen des Capcom Universums auf die beliebtesten Superhelden aus dem Hause Marvel. Avengers¬†Assemble… nat√ľrlich auch alle anderen¬†die bock¬†haben!¬†¬†

Preis: 59,99‚ā¨¬†¬†

20.09.17 Morphite (PC, PS4, One, Switch, IOS)  

Wem die Lust an Spielen wie¬†No¬†Man’s Sky noch nicht vergangen ist, der sollte sich die Zeit nehmen und einen Blick auf¬†Morphite¬†werfen. Die Entwickler selbst sehen die gr√∂√üten Einfl√ľsse durch Spiele wie¬†Metroid¬†Prime und¬†Turok. Was das¬†Spiel vor zu schnell aufkommender Eint√∂nigkeit¬†retten soll, ist eine 15 Kapitel umfassende Story. Klingt auf jeden¬†Fall¬†interessant.¬†

Preis: 14,99‚ā¨¬†¬†

22.09.17 Guild Wars 2: Path of Fire (PC)  

“Path of Fire”, die zweite, gro√üe Erweiterung zum Dauerbrenner Guild Wars 2, steht vor der T√ľr. Euer Pfad f√ľhrt euch zur√ľck in die Kristallw√ľste, welche Veteranen der Reihe bereits bekannt sein sollte. Zu den gro√üen Neuerungen neben den neu erkundbaren Gebieten z√§hlen je eine neue Elite-Spezialisierung f√ľr alle Klassen, sowie die ersten Reittiere der Reihe!¬†

Preis: 29,99‚ā¨¬†¬†

22.09.18 Project Cars 2 (PC, PS4, One)  

War der erste Teil noch als gro√üe √úberraschung betitelt, liegen beim zweiten Ableger die Erwartungen ein klein wenig h√∂her. Klar, Project Cars war ein klasse Rennspiel, doch war vielen Spielern der Einstieg zu schwer.¬† Nach der erfolgreichen Etablierung wollen die¬†Slightly¬†Mad¬†Studios nicht weniger als Fehler ausmerzen und die perfekte Rennerfahrung liefern. Der gro√üe Konkurrent sollte vor allem Forza Motorsport 7 werden, welcher am 03.10.17 als Launch-Titel f√ľr die Xbox¬†One¬†X auf den Markt kommt.¬†¬†

Preis: 69,99 

Bonus:

F√ľr alle Switch-Besitzer gibt die Woche eine Vielzahl an guten Spielen her. Den Beginn macht Ron Gilberts¬†Thimbleweed¬†Park,¬†das¬†am 21.09.17 endlich¬†seinen Weg auf die Nintendo-Konsole findet. Das Action-Spiel¬†Steamworld¬†Dig¬†2¬†findet ebenfalls am Donnerstag¬†den Weg in den Nintendo-Store. Das Spiel orientiert sich stark am Vorg√§nger und kombiniert typische Elemente eines¬†Platformers¬†mit denen eines Action-Adventures. Zu einem sp√§teren Zeitpunkt¬†soll auch eine Ver√∂ffentlichung auf PC und PS4 folgen.¬†Am¬†22.09.17¬†kommen¬†vor allem¬†Anime-Liebhaber¬†voll auf ihre Kosten.¬†Pokemon¬†Tekken¬†DX, eine Portierung des Wii-U-Titels, kommt mit zus√§tzlichen Extras, wie etwa mehr Charakteren um die Ecke. Zuletzt erreicht auch¬†Dragonball¬†Xenoverse¬†2¬†die Nintendo Switch und bietet¬†obendrein¬†ein paar exklusive¬†Funktionen und M√∂glichkeiten,¬†f√ľr die F√§higkeiten der Konsole angepasst.¬†¬†¬†