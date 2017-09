Wochenhighlights vom 25.09.17-01.10.17

20 SHARES Facebook Twitter Google

Der Spielemarkt wächst wie kaum ein anderer. Da kann es schon mal vorkommen, dass man die eine oder andere Perle verpasst. Um das zu vermeiden, findet ihr wöchentlich die wichtigsten Releases hier zusammengefasst.

26.09.17 Hob (PC, One, PS4)

Habt ihr schon mal etwas von Hob gehört? Vermutlich nicht. Wenn doch, dann möglicherweise in Kombination mit Zelda. Die Torchlight-Macher haben sich als Ziel gesetzt, die Spielerfahrung des Nintendo-Klassikers einzufangen und neu für den PC zu verpacken. Ebenfalls spürt man einen starken Einfluss von Spielen wie Shadow of the Colossus oder Journey. Die Vorbilder geben auf jeden Fall eine geniale Richtung vor, inwiefern das Spiel eigene Ideen gekonnt in das Genre stricken kann, könnt ihr ab Dienstag selbst in Erfahrung bringen.

Preis: 19,99€

26.09.17 Ruiner (PC, One, PS4)

Das Warschauer Studio Reikon Games gibt mit Ruiner ihr Spiele-Debüt. Unter anderem umfasst das Team ehemalige Entwickler von Spielen wie The Witcher, Dying Light und Dead Island. Mit dem brutalen Top-Down-Shooter will das Studio das Beste aus Cyberpunk-Klassikern der Anime- und Videospielwelt kombinieren. Schauplatz ist die futuristische Metropole Rengkok im Jahr 2091. Der Protagonist kommt dem korrupten Regime in die Quere, während er auf der Suche nach seinem Bruder ist. Der Prolog der Story wird auf der Website sehr cool in einem Comic-Stil mitsamt Sprechblasen zusammengefasst. Der Trailer kreiert eine extrem stimmungsvolle Atmosphäre, wenn das Spiel diese Versprechung hält, dann sollte Ruiner eine Menge Spaß bereiten.

Preis: 19,99€

27.09.17 Home Sweet Home (PC)

Steht ihr auf Horrorspiele? Wenn ja, dann wisst ihr wahrscheinlich, wie viel gute asiatische Genre-Vertreter es gibt. Home Sweet Home will genau das sein. Der Titel basiert auf thailändischen Mythen und Sagen und will euch nur mit einer Taschenlampe bewaffnet in die Hölle schicken. Also nicht wörtlich gemeint, eigentlich findet ihr euch am Morgen schlagartig, statt in eurem Bett in einem heruntergekommen Gebäude, das mehr an ein Labyrinth erinnert. Wie schon erwähnt, besitzt ihr keine einzige Waffe im Spiel und das soll nach den Entwicklern auch die komplette Spielerfahrung so bleiben. Bedeutet: Schleichen, Verstecken und Wegrennen! Jedem Interessenten sei die bereits anzuspielende Demo ans Herz gelegt. Apropos, solltet ihr Herz- oder Kreislaufprobleme haben, ihr seid hiermit offiziell gewarnt.

Die Demo findet ihr hier.

Preis: (aktuell noch nicht bekannt)

28.09.17 Total War: Warhammer 2 (PC)

Der Vorgänger war ein Riesenerfolg! Der zweite in der Trilogie geplante Teil soll das noch ĂĽbertreffen. Vier frische Kontinente, sowie vier neue Klassen sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Entwickler “Creative Assemly” wollen vor allem mit der größten Stärke des Nachfolgers, der Kampagne punkten. War die noch im ersten Teil eher schwach inszeniert, soll jetzt das schon gut funktionierende Spielprinzip mit der nötigen Epik aufgewertet werden. Die Zeichen stehen jedenfalls mehr als gut fĂĽr den zweiten Teil und ĂĽber neues, ambitioniertes Futter im Strategie-Genre freuen wir uns immer. Ganz besonders, wenn es ein Teil der Total-War-Reihe ist!

Preis:59,99€

29.09.17 Cuphead (One, PC)

Seit der E3 2014 wartet die Spielerschaft auf den unglaublich gut aussehenden Plattformer Cuphead. Nachdem die Entwicklung noch einmal beinahe von vorne gestartet werden musste, bekommen wir nun endlich die Möglichkeit das Spiel in unserem Wohnzimmer zu empfangen. Stilistisch erinnert der Indie-Titel an Cartoons der zwanziger und dreiĂźiger Jahre, doch lasst euch bloĂź nicht von dem kindlichen Look hinters Licht fĂĽhren. Das Jump’n Run hat es faustdick hinter den Ohren und ist durchgehend auf einem hohen Schwierigkeitslevel. Wen das nicht abschreckt, der bekommt hier einen der groĂźen Microsoft-Hits des Jahres.

Preis: 19,99€

29.09.17 FIFA 18 (PS4, One, PS3, 360, Switch, PC)

Einer der groĂźen Herbst-Titel darf in dieser Aufzählung natĂĽrlich keinesfalls fehlen. FIFA 18 erwartet uns – wie ĂĽblich fĂĽr die Reihe – im September. Genauer gesagt, am Freitag findet ihr den Titel in allen groĂźen Online-Stores, sowie im Elektronikmarkt um die Ecke. Die Geschichte der Kampagne “The Journey” wird weitergefĂĽhrt, die Stadionatmosphäre soll auf ein neues Level gesetzt werden und das Gameplay noch mehr an Perfektion gewinnen. Die ersten internationalen Tests betiteln den neuesten Ableger als groĂźartige FuĂźballerfahrung, die noch nie so nah am Realismus angesiedelt war. Alle Fans werden sowieso zugreifen, den anderen sei gesagt: Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch mal wieder einen Teil der Reihe zuzulegen, dann tut dies am besten jetzt!

Preis: 59,99€

Bonus:

FĂĽr den Bonus in dieser Woche gibt es gleich zwei Sachen zu erwähnen. In der ersten handelt es sich um das lang erwartete Adventure The Inner World: Der letzte WĂ­ndmönch. Der Nachfolger, des vor vier Jahren veröffentlichten Point & Click Adventures entfĂĽhrt euch wieder einmal in die Welt Asposien. Die Charaktere aus dem Erstling kehren ebenfalls zurĂĽck, jedoch lieĂźen die Entwickler verlauten, man mĂĽsse den Vorgänger nicht gespielt haben um in das Sequel eintauchen zu können. Der Release wird immer noch mit “September 2017” benannt, was aufgrund der Tatsache der wenigen ĂĽbrig gebliebenen Septembertage auf jeden Fall zu beobachten gilt.

Die zweite Erwähnung ist das deutsche Online-Survival-Rollenspiel Valnir Rok des Entwicklers Encurio. Dem Spieler wird die Möglichkeit gegeben, einen eigenen Clan zu grĂĽnden, zu craften, zu erkunden und viele weitere Tätigkeiten auszuĂĽben, die fĂĽr das Genre ĂĽblich sind. Mitverantwortliche, sowie Ideengeber sind Erik Range (Gronkh) und Valentin Rahmel (Sarazar), die mit ihrer gemeinsamen Firma “PlayMassive” an der Produktion beteiligt sind. Das Spiel geht am 26.09.17 fĂĽr voraussichtlich sieben Monate in die Early-Access-Phase. Falls das euer Interesse geweckt hat, könnt ihr hier einen genaueren Blick drauf werfen.