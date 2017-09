I Hate Running Backwards: Nachschub für Couch Co-op-Fans!

57 SHARES Facebook Twitter Google

Wie auch Frostpunk ist I Hate Running Backwards ein weiterer Titel, ĂŒber den wir bereits im Zuge der diesjĂ€hrigen Gamescom berichtet haben. Das kroatische Studio Binx Interactive arbeitet in Zagreb an einer wahren Perle des Couch Co-ops.

Der Titel besticht vor allem durch temporeiche Action und totale Zerstörung. Und wenn wir totale Zerstörung schreiben, dann meinen wir das auch so! Alles, was man auf dem Bildschirm sieht, lĂ€sst sich vernichten. Dazu kann man entweder eine der zahlreichen Waffen verwenden oder den Hammer schwingen. Und dieser Hammer hat es in sich! Neben dem AusfĂŒhren von einfachen Nahkampfangriffen kann man feindliche Raketen, Projektile, Bomben und Kanonenkugeln von ihrem Kurs abbringen.

Freunde der geballten Feuerkraft können, zusĂ€tzlich zu den normalen Waffen, auf ĂŒber 40 Spezialwaffen zurĂŒckgreifen. Diese lassen sich in goldenen Kisten finden und werten den Spaß-Faktor enorm auf. Allerdings möchten diese Spezialwaffen, durch das Erlangen von Erfolgen, StĂŒck fĂŒr StĂŒck freigeschaltet werden. Mit einer Kombination aus Haupt- und Spezialwaffe mutiert man schnell zur ultimativen Todesmaschine und die Pixelfeinde zerspringen im Sekundentakt in tausend Einzelteile. Mit zusĂ€tzlichen Power-Ups wird das Chaos dann komplett.

FĂŒr ausreichend Abwechslung sorgen zufĂ€llig und prozedural generierte Level in bisher vier unterschiedlichen Themenbereichen. Dabei hĂ€lt jede Welt ihre eigenen Überraschungen fĂŒr die Spieler bereit. Scheinbar endlose Wellen an verschiedenen Gegnern wollen euch ans Leder. Die Auswahl an Kanonenfutter wird durch verschiedene Boss-Gegner abgerundet. Zudem spendieren die Bosse nach ihrem Ableben zusĂ€tzliche Perks, die den weiteren Verlauf des Spiels erleichtern.

Die Fortbewegung innerhalb der Level beschrĂ€nkt sich nicht nur auf die eigenen FĂŒĂŸe. Neben Autos, Boten und Helikoptern stehen auch Minenloren zur VerfĂŒgung. Schließlich macht das Zerstören besonders viel Spaß, wenn man dabei durch WĂ€nde bricht oder ĂŒber Rampen springt.

Obwohl der Name des Spiels der Serious Sam-Franchise entsprungen ist, ist Sam “Serious” Stone nicht der einzige, der sich den Widersachern stellt. I Hate Running Backwards beinhaltet zusĂ€tzliche Helden aus anderen Action Games. Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen Binx Interactive, Croteam und Devolver Digital könnten die Entwicklern unter anderem auch auf Figuren aus der Hotline Miami-Franchise zugreifen. Jeder spielbare Charakter bringt seine persönlichen SpezialfĂ€higkeiten mit sich. Jedoch möchten auch die Helden einzeln freigespielt werden.

Insgesamt sorgt I Hate Running Backwards fĂŒr enormen Spielspaß. Auch wenn Serious Sam das tun muss, was er am meisten hasst: RĂŒckwĂ€rts laufen. Die Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit Croteam und als Publisher dient Devolver Digital. Angedacht ist der Release fĂŒr MĂ€rz oder April 2018. Wir halten euch, wie gewohnt, auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Mit I Hate Running Backwards erwartet uns ein extrem spaßiger Couch Co-op-Titel – immer her damit!