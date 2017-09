Im neuesten Trailer zu “Jungle” kämpft Daniel Radcliffe ums Überleben

68 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einigen Monaten habe ich euch den ersten Trailer zum Film “Jungle” gezeigt. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

In “Jungle” machte sich der israelische Yossi Ghinsberg auf nach Lateinamerika. Dort freundet er sich mit zwei jungen Männern an und lernt einen österreichischen Geologen kennen. Dieser fĂĽhrt die Abenteurern in den Amazonas. Ein unglĂĽcklichen Ereignis fĂĽhrt jedoch dazu, dass Yossi Ghinsberg auf sich allein gestellt ist. Ein Ăśberlebenskampf beginnt

Hier der neue Trailer:

“Jungle” geht am 20. Oktober an den Start.

Das denken wir:

Der Trailer ist spannenden. Der Der Film könnnte wirklich gut werden.