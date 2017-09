Im Resident Evil 2 VR Remake erwartet dich der blanke Horror

87 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr schon vom Resident Evil 2 VR Remake gehört? Nein? Solltet ihr aber, denn dieses Projekt ist ziemlich cool.

Verantwortlich fĂĽr dieses Resident Evil 2 Remake, das ĂĽbrigens auf der Unreal Engine 4 basiert, ist der 3D-CGI-Designer Adrius Balciunas aka CryingHorn.

Das Remake ermöglicht es, die Polizeistation in Raccon City in der virtuellen Realität zu erkunden und das ist, wie ihr euch sicher denken könnt, ziemlich unheimlich. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Wann das Resident Evil VR Remake fĂĽr Oculus Rift und HTC Vive fertiggestellt wird, ist noch nicht bekannt.

Das denken wir:

Der ultimative Kick fĂĽr Fans von Resident Evil. Coole Sache!