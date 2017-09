In Destiny 2 gibt es weniger Story-Missionen als im Vorgänger

68 SHARES Facebook Twitter Google

Ok, das kommt überraschend, oder? Eigentlich beteuerte Bungie in den vergangenen Monaten, dass der Story-Umfang in Destiny 2 wesentlich größer ausfallen wird als im Vorgänger. Und nun hat es den Anschein als würde es in Destiny 2 weniger Story-Missionen geben als als im Original.

Das kann man einem Reddit-Thread entnehmen, in dem alle Leak-Infos zum Spiel gesammelt werden. Aber Vorsicht: SPOILER-WARNUNG!

In Destiny gab es übrigens 20 Missionen. In Destiny 2 soll es 17 geben. Das muss aber nicht viel heißen. Es ist gut möglich, dass dafür die Anzahl der Nebenaufgaben erhöht wurde und auch, dass die Story-Missionen umfangreicher ausfallen als in Destiny.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Abwarten. Wir gehen davon aus, dass der Story-Umfang trotzdem größer ausfällt als im Vorgänger.