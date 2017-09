In diesem Kampfspiel lässt Jesus die Fäuste fliegen

54 SHARES Facebook Twitter Google

Und dann war da das Kampfspiel, in dem Jesus vom Kreuz stieg, um seine Fäuste fliegen zu lassen. Jep, in Fight of Gods treten Jesus, Buddha, Moses, Anubis, Zeus und Co. gegeneinander in der Arena an.

Und das hört sich nicht nur ziemlich absurd an, es sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen.

Wer also seine Relegion schon immer mal in der Arena verteidigen wollte, der hat nun Gelegenheit dazu. Das Spiel ist mittlerweile ĂĽber Steam Eraly Access verfĂĽgbar. Hier der Link zum Shop.

Und hier der Trailer zum Spiel:

Das dennken wir:

He is back…