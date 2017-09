In PlayerUnknown’s Battlegrounds wurden 150.000 Cheater gebannt

Ich werde nie verstehen, warum manche Spieler in Online-Matches auf Cheats und Hacks zur├╝ckgreifen. Zum Gl├╝ck setzen die Entwickler von PlayerUnknown’s Battlegrounds alle Hebel in Bewegung, um m├Âglichst viele Cheater aus dem Spiel auszuschlie├čen.

Mittlerweile wurden schon ├╝ber 150.000 Cheater gebannt. In nur 24 Stunden ganze 8.000. Ziemlich krass. Das verk├╝ndeten die Entwickler k├╝rzlich via Twitter.

Hier der entsprechende Tweet:

.@TheBattlEye has now banned over 150,000 cheaters from @PUBATTLEGROUNDS, with more than 8,000 banned in the last 24 hours alone! GG WP

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 13. September 2017