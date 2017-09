In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe verändert sich eure Hautfarbe mit dem Schwierigkeitsgrad

88 SHARES Facebook Twitter Google

Ab dem 17. Oktober 2017 steht South Park: Die rektakul√§re Zerrei√üprobe f√ľr PC, PS4 und Xbox One in den H√§ndlerregalen. Etwas m√ľssen wir uns also noch gedulden.

Daf√ľr wurden nun neue Einzelheiten zum Spiel bekannt. So berichten die Kollegen von Eurogamer, dass sich die Hautfarbe eures Charakters mit dem Schwierigkeitsgrad ver√§ndert.

Wer auf einem härteren Schwierigkeitsgrad zocken möchte, der bekommt eine dunkle Hautfarbe. Ein Statement zum Rassismus in der modernen Gesellschaft. Abgesehen davon werdet ihr im späteren Spielverlauf nach eurem Geschlecht gefragt. Zur Wahl stehen männlich, weiblich oder anders.

Und abhängig davon, wie ihr euch entscheidet, reagieren Charaktere anders auf euch. Hier seht ihr das Ganze in Aktion:

Das denken wir:

Ein effektives Statement.