In Zelda: Breath of the Wild kann man jetzt auch als CJ aus GTA: San Andreas spielen

Da Zelda: Breath of the Wild dank des Emulators CEMU mittlerweile auf dem PC läuft, toben sich die ersten Moddeer am Spiel aus. Es ist nun beispielsweise möglich, als Carl Johnson aus GTA: San Andreas die Spielwelt zu erkunden.

Und das hört sich nicht nur abgefahren an, sondern sieht auch so aus. Sogar irgendwie passend. Für den Skin ist der Modder WilianZilv verantwortlich, von dem wir in nächster Zeit sicherlich noch mehr hören und sehen werden.

Im nachfolgenden Video seht ihr CJ in Aktion. Viel SpaĂź mit dem Clip.

Das denken wir:

CJ in Zelda: Breath of the Wild? Wie abgefahren ist das denn? Mal sehen, was da noch so auf uns zukommt.