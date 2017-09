Injustice 2: Dieser Exploit verschafft euch haufenweise legendäre Ausrüstungsgegenstände in wenigen Minuten

82 SHARES Facebook Twitter Google

In Injustice 2 wurd ein Glitch entdeckt, der es Spielern ermöglicht, in Rekordzeit an legendäre Ausrüstungsgegenstände zu kommen. Dafür muss man nur epische Ausrüstungsgegenstände opfern. Immer und immer wieder.

Und hier kommen wir zum Exploit: Um das immer und immer wieder machen zu können, muss man einen Spielstand in den Online-Speicher laden, der einem als PS-Plus-Mitglied zur Verfügung steht. Dann geht es ins Spiel. Navigiert ins Multiverse, bevor das Spiel updaten kann.

Danach könnt ihr eure epischen Ausrüstungsgegsntände vernichten. Verlasst das Spiel, ladet euch den zuvor hochgeladenen Speicherstand wieder herunter und startet das Spiel erneut. Schon befinden sich eure epischen Ausrüstungsgegenstände wieder im Inventar.

Hier ein Video, das die Prozedur nochmal im Detail erklärt.

Das denken wir:

Hoffentlich dauert es nicht zu lange, bis Netherrealm diesen Fehler beseitigt hat.