“Insidious 4” hat jetzt einen richtigen Titel – Update: Hier ist der Trailer

Update vom 7. September 2017:

Wie vermutet wurde der Trailer zu “Insidious: The Last Key” mittlerweile veröffentlicht. Hier könnt ihr euch den unheimlichen Clip ansehen:

Originalmeldung vom 5. September 2017:

Bisher war der nächste Teil der “Insidious”-Reihe nur als “Insidious 4” bekannt. Mittlerweile hat der Film aber einen richtigen Titel bekommen. Das geht aus einem Eintrag der Trailer-Rating-Website BBFC hervor.

Dort wurde ein Trailer zum Film “Insidious: The Last Key” gelistet – der Titel des vierten Teils. Und da der Trailer mittlerweile bewertet wurde, mĂĽssen wir wohl nicht mehr lange warten, bis dieser veröffentlicht wird.

Ăśbrigens spielt der Film Jahre vor den Ereignissen der vorherigen Teile. Und anlaufen soll der Film am 5. Januar 2018. Sobald es weitere Infos zu “Insidious: The Last Key” gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Mal sehen, ob die “Insidious”-Reihe mit “The Last Key” erfolgreich fortgesetzt wird.