Jetzt macht auch Waluigi Zelda: Breath of the Wild unsicher

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass es Modder geschafft haben, den Skin von Link in Zelda: Breath of the Wild mit CJ aus GTA: San Andreas auszutauschen – der Emulator CEMU macht es möglich.

Nun kann man auch als Waluigi durch die Spielwelt streifen und das sieht ziemlich abgefahren aus.

Hier ein Video des Skins:

Den Skin findet ihr ĂĽber diesen Link. Mal sehen, was da noch so auf uns zukommt.

Das denken wir:

Das ist irgendwie ziemlich abgefahren.