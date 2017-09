Layers of Fear: Legacy – Erscheint auch für die Nintendo Switch

76 SHARES Facebook Twitter Google

Wer bisher noch nicht in den Genuss kam Layers of Fear zu spielen, bekommt in Kürze eine weitere Gelegenheit dazu geboten. Der Horror-Walking-Simulator aus dem Hause Bloober Team erscheint auf der Nintendo Switch. Angekündigt wurde der Titel unter dem Namen Layers of Fear: Legacy, was uns vermuten lässt, dass der Titel zusätzlichen Content enthalten wird. Ob damit die bereits erschienenen DLCs gemeint sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Allerdings läge es nahe.

Einen genauen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht. Doch da der Titel aus der diesjährigen Tokyo Game Show bereits spielbar ist, gibt es dort eventuell auch einen Releasetermin.

Anbei gibt es einen Ankündigungstrailer zu Layers of Fear: Legacy

Das denken wir:

Ich habe den Titel bereits auf der Xbox One gespielt. Wer allerdings noch nicht dazu kam oder eh Futter für seine Switch braucht, sollte dort zuschlagen.