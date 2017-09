Left Alive: Hier sind die ersten Spielszenen

51 SHARES Facebook Twitter Google

Erst gestern berichteten wir über den ersten Teaser zu Left Alive. Nun wurden die ersten Spielszenen veröffentlicht.

Und was sofort auffällt: Left Alive erinnert an Metal Gear Solid 5. Nicht nur spielerisch, sondern auch grafisch und was den generellen Stil betrifft. Und das ist auch kein Wunder, denn Yoji Shinkawa ist fĂĽr das Charakter-Design verantwortlich. Er arbeitete bereits an der “Metal Gear”-Reihe mit.

Viele Szenen gibt es zwar noch nicht zu sehen, aber zumindest bekommen wir einen kurzen Eindruck vom Spiel. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Bisher lässt sich leider noch nicht viel über die Qualitäten des Spiels sagen. Wir sind auf jeden Fall gespannt.