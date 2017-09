Life is Strange: Seht euch dieses Video an – ihr werdet so schnell kein besseres finden

111 SHARES Facebook Twitter Google

Um den Launch von Life is Strange: Before the Storm fĂĽr PC, PS4 und Xbox One zu feiern, hat das Autorenteam des Spiels ein paar Menschen und deren beste Freunde ins Studio eingeladen. Ihre Aufgabe: Schreibt einen offenen Brief an euren besten Freund. Schreibt ihm, was er euch bedeutet.

Der jeweilige Freund bekam dann den Brief und musste ihn laut vorlesen. Das Ganze wurde aufgenommen und die Reaktionen sind wirklich herzzerreiĂźend. Seht euch einfach das Video an. Und danach besucht euren besten Buddy oder ruft ihn an und sagt ihm, was er euch bedeutet.

Hier der Clip:

Das denken wir:

Einfach nur bewegend und schön.