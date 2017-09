Lucid Games kündigt Free-to-Play-Arena-Shooter Switchblade für PC und PS4 an

73 SHARES Facebook Twitter Google

Lucid Games kündigte mit Switchblade kürzlich einen Free-to-Play-Arena-Shooter für PC und PS4 an. Das Spiel schon Anfang 2018 erscheinen.

In diesem Spiel treten zwe Fünferteams in verschiedenen Fahrzeugen gegeneinander an. Unter anderem erwarten euch schnelle und kampfstarke Vehikel, Artillerie und Reparaturfahrzeuge. Switchblade basiert auf der Unreal Engine 4.

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt.

Über diesen Link könnt ihr euch für die Closed Beta anmelden.

Das denken wir:

Das hört sich doch alles schon mal ziemlich vielversprechend an.