Michael Pachter denkt, dass die PS5 2020 auf den Markt kommt

Was denkt ihr? Wann bringt Sony die PlayStation 5 auf den Markt? Wenn es nach Michael Pachter geht, dann erscheint die PS5 2020. Das erklärte Pachter in einem Podcast mit Josiah Renaudin. Diesen könnt ihr euch über diesen Link anhören.

“Ich denke, wir werden eine (PS5) 2019 oder 2020 sehen und wenn ich wetten mĂĽsste, dann wĂĽrde ich sagen 2020. Sony macht so viel Geld mit der PS4, dass ich denke, sie werden die Kuh weiter melken, solange sie es können”, so Pachter.

Mal abwarten, ob sich die Vorhersage von Pachter bewahrheitet. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Man darf wirklich gespannt sein, was uns in Zukunft so erwartet. Wir freuen uns auf jeden Fall schon jetzt auf die PS5.