NECA hat “Stephen Kings Es”-Figuren angekündigt

41 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr freut euch schon so auf “Stephen Kings Es”, dass ihr euch den fiesen Horrorclown Pennywise am liebsten ins Regal stellen w├╝rdet? Das k├Ânnt ihr, etwas m├╝sst ihr euch aber noch gedulden.

NECA hat n├Ąmlich k├╝rzlich via Newsletter “Stephen Kings Es”-Figuren angek├╝ndigt. Der Mail kann man entnehmen, dass die Figuren erst 2018 erscheinen werden. Leider.

Daf├╝r d├╝rfen wir uns demn├Ąchst ├╝ber den Kinostart der Neuauflage von “Stephen Kings Es” freuen. Der Film l├Ąuft bereits am 21. September 2017 in den Kinos an.

Sobald es weitere Neuigkeiten zum Film gibt, informieren wir euch nat├╝rlich umgehend.

Das denken wir:

Ein Clown im Regal macht sich immer gut, oder?