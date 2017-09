Need for Speed Payback: Willkommen in Fortune Valley

54 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zu Need for Speed Payback veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was euch in der offenen Spielwelt erwartet.

Unter anderem dĂĽrft ihr euch auf abwechslungsreiche Challenges freuen: In Payback gibt es unter anderem Drag Races, Road Battles und Verfolgungsjagden mit der Polizei.

Abgesehen davon werden auch viele neue Spielszenen gezeigt. Viel SpaĂź mit dem Clip.

Need for Speed Payback erscheint am 10. November 2017 fĂĽr PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die offene Welt in Need for Speed Payback scheint sehr abwechslunsgreich zu sein. Hoffentlich wird es das finale Spiel auch.