No More Heroes: Travis Strikes Again – Hier ist endlich der erste Trailer

89 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn es ein Actionspiel fĂĽr die Switch gibt, auf das ich mich ganz besonders freue, dann ist das ganz klar No More Heroes: Travis Strikes Again.

Die vorherigen Teile waren so schön abgefahren und durchgeknallt. Suda51 und Grasshopper Manufacture verstehen es einfach, mit gängigen Konventionen zu brechen und frische Ideen unterhaltsam zu verpacken.

Bis zum Release von No More Heroes: Travis Strikes Again müssen wir uns zwar noch bis 2018 gedulden, aber nun wurde wenigstens der erste Trailer veröffentlicht, der uns schon jetzt auf die Rückkehr von Travis Touchdown vorbereitet.

Das denken wir:

Travis kehrt bald auf den Screen zurĂĽck und wir freuen uns darauf.