Oceanhorn: Die Switch-Version hat sich mit Abstand am besten verkauft

Coole Sache: Oceanhorn hat sich für die Switch häufiger verkauft als alle anderen Versionen kombiniert.

Das verriet FDG Entertainment‏ kürzlich via Twiter. Hier der Tweet:

We can also confirm #Switch being a great home 4 Indies! #Oceanhorn sold more copies on #NintendoSwitch than all other consoles combined. <3 pic.twitter.com/bUzSoSeFWR

