Okami HD: Neuauflage mit 4K-Support

Vor knapp einem Monat berichteten wir bereits √ľber die aufkommenden Ger√ľchte, um eine aufgeh√ľbschte HD-Neuver√∂ffentlichung des Playstation-2-Klassikers¬†Okami. Nun gab es endlich auch eine offizielle Best√§tigung seitens Capcom.¬†Okami¬†HD kommt f√ľr die Playstation 4, den PC und erstmals auch f√ľr die Xbox¬†One, allesamt mit 4K-Unterst√ľtzung. Das Spiel wird im modernen Breitbild spielbar sein, alle Nostalgiker k√∂nnen sich ebenfalls am originalen 4:3 Format erfreuen. Auch die damaligen Minispiele im Ladebildschirm finden ihren Weg zur√ľck. Somit erwartet euch ein vollwertiges Remake des Action-Adventures. Die 2011 bereits f√ľr die Playstation 3 ver√∂ffentlichte HD-Fassung musste noch auf diese verzichten.

Die Neuver√∂ffentlichung von Okami kommt nicht √ľberraschend. Capcom √§u√üerte sich schon mehrfach zu dem gro√üen Interesse an HD-Remakes ihrer Klassiker. Resident Evil HD war bereits ziemlich erfolgreich und so l√§sst sich hoffen, dass Okami HD den Erfolg einf√§hrt den es verdient. Vielleicht er√∂ffnet der ja endlich die T√ľr f√ľr ein von Fans lang gew√ľnschtes Sequel. Clover¬†Studio ver√∂ffentlicht den Titel am 12. Dezember 2017 f√ľr 19,99‚ā¨ als Downloadversion, zus√§tzlich gibt es auch eine¬†physische¬†Fassung im Handel abzugreifen.¬†

Das denken wir:

F√ľr alle, die¬†Okami¬†damals verpasst haben, haben jjetzt die perfekte M√∂glichkeit, den Klassiker nachzuholen. Alle anderen k√∂nnen sich auf die R√ľckkehr zu einem der sch√∂nsten Titel der sechsten Konsolengeneration in aufgefrischter Form erfreuen.