Red Dead Redemption 2: Rockstar Games veröffentlicht Ankündigung

Gebt es doch zu, ihr könnt den Release von Red Dead Redemption 2 doch auch kaum erwarten. Die letzte Meldung zum Spiel liegt schon etwas zurück, aber nun veröffentlichte Rockstar Games eine Ankündigung auf Twitter.

Hier der entsprechende Tweet:

Uns erwarten also also am 22. September Neuigkeiten zu Red Dead Redemption 2. Wir gehen von einem zweiten Trailer aus, sicher ist das aber nicht. So oder so freuen wir uns auf das, was da kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Endlich neues Material. Wir können es kaum erwarten.