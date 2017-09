Resident Evil 7: Seht euch hier Spielszenen aus dem Gratis-DLC “Not a Hero” an

101 SHARES Facebook Twitter Google

Am 12. Dezember 2017 erscheint der Gratis-DLC “Not a Hero” fĂĽr Resident Evil 7. Und wenn ihr wissen möchtet, was euch in diesem DLC erwartet, dann solltet ihr euch das nachfolgende Video ansehen.

Capcom veröffentlichte nämlich neue Spielszenen aus “Not a Hero”. Ăśberraschend: Der DLC scheint sich nicht mehr so auf den ursprĂĽnglichen Horror zu konzentrieren, dafĂĽr mehr Action zu bieten, was ich etwas schade finde.

DafĂĽr erfahren wir, wie die Story weitergeht. Einige Fans vermuten, dass uns in “Not a Hero” ein richtiges Finale erwartet. Und wir erfahren mehr zur Situation von Chris Redfield. Es bleibt spannend.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Weniger Horror, dafĂĽr viel Action. Mal sehen, ob diese Rechnung aufgeht.