Shinji Mikami hätte The Evil Within 2 gerne auf der Switch

Horror-Fans freuen sich auf den Oktober. Schließlich ist es nicht mehr lange hin, bis The Evil Within 2 in den HĂ€ndlerregalen erscheint. Nun hat sich Shinji Mikami, Director von The Evil Within zu Wort gemeldet und seine WĂŒnsche geĂ€ußert.

“Ich glaube eine Switch-Version wĂ€re interessant. Ich wĂŒrde es gerne versuchen, wenn ich die Chance hĂ€tte.”

Da Shinji Mikami bei The Evil Within 2 aber nur noch als Producer tĂ€tig ist, liegt diese Entscheidung nicht bei ihm. Doch da Wolfenstein 2: The New Colossus, Doom und auch Skyrim auf der Nintendo Switch erscheinen, stehen die Chancen gar nicht schlecht auf einen zukĂŒnftigen Port.

Doch erst einmal erscheint der Titel auf der Xbox One, PlayStation 4 und dem PC und zwar am 13. Oktober 2017.

Das denken wir:

The Evil Within 2 wÀre auf der Nintendo Switch ne coole Sache. Nachts im Bett spielen wÀre gerade bei diesem Titel doch ideal.