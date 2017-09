Sonic Forces erscheint im November

39 SHARES Facebook Twitter Google

SEGA hat den Release-Termin von Sonic Forces verkĂĽndet. So soll das Spiel am 7. November 2017 fĂĽr PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen.

Mit dieser AnkĂĽndigung wurde auch die limitierte Day-One-Editon vorgestellt. Diese kann nun vorbestellt werden und beinhaltet neben dem Spiel den “SEGA/Atlus-Pack” (DLC) und vier Sonic-Forces-Artworks.

Der DLC beinhaltet dreizehn Ingame-Outfits, Gegenstände und weitere Accessoires für Sonic Forces. Coole Sache, oder? Sobld es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Endlich kehrt Sonic auf den Screen zurĂĽck.