Steam-Store von Malaysia geblockt – wegen Fight of Gods

KĂĽrzlich habe ich euch einen Trailer zum Spiel Fight of Gods gezeigt. Das Besondere: Hier treten Jesus, Buddha, Moses, Anubis, Zeus und Co. gegeneinander in der Arena an.

Und das scheint der Regierungsbehörde in Malaysia nicht zu passen. Die hat nun nämlich den Zugang zum Steam-Shop geblockt.

Mit anderen Worten: Wer in Malaysia lebt, der kann nicht mehr auf Steam zugreifen. Die malaysische Behörde fĂĽr “Communication and Multimedia Commission” verlangten ursprĂĽnglich von Valve einen Geo-Block fĂĽr Fight of Gods zu aktivieren. Die Drohung: Wenn das nicht nach 24 Stunden passiert, dann werden weitere Schritte eingeleitet.

Tja und nun wurde der Steam-Store eben geblockt. Ziemlich traurig, wenn ihr mich fragt.

Wie die Geschichte weitergeht? Das wissen wir nicht. Wir halten euch aber natĂĽrlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Man kann das Ganze auch viel zu ernst nehmen.