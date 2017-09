“Stephen Kings Es”: Bill Skarsgård erklärt sein dämonisches Grinsen

69 SHARES Facebook Twitter Google

Freut ihr euch auch schon auf den Kinostart von “Stephen Kings Es”? Ja? Ich auch. Etwas mĂŒssen wir uns aber noch gedulden. In Deutschland lĂ€uft der Film am 28. September 2017 an.

Diesmal ĂŒbernimmt Bill SkarsgĂ„rd die Rolle des fiesen Horrorclowns Pennywise und er scheint wirklich wie geschaffen fĂŒr diese Rolle zu sein. Vor allem sein dĂ€monisches Grinsen passt perfekt zu Pennywise.

KĂŒrzlich war der Schauspieler bei Conan O’Brien zu Gast. Dort erklĂ€rte er, wie es zu diesem Grinsen kam und was sein Ă€terer Bruder damit zu tun hat. Und das ist sehr unterhaltsam.

Das denken wir:

Bill SkarsgĂ„rd ist definitiv die richtige Besetzung fĂŒr Pennywise.