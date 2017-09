“Stephen Kings Es” mit GTA 5 nachgestellt

50 SHARES Facebook Twitter Google

“Stephen Kings Es” bricht gerade alle Rekorde an den Kinokassen und hierzulande läuft der Film endlich auch bald an. Und während ihr auf den Release wartet, solltet ihr euch nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen.

Final Flame Productions, eine Machinima-Gruppe, stellte nämlich die wohl bekannteste Szene aus “Stephen Kings Es” mit GTA 5 nach und das ist absolut cool. Abber ĂĽberzeugt euch am besten selbst.

Hier ist der Clip:

“Stephen Kings Es” läuft am 28. September 2017 in den deutschen Kinos an.

Das denken wir:

Das ist einfach nur genial.