Fun Fact: Super Mario ist offiziell kein Klempner mehr. Das geht aus einem Update der offiziellen Seite von Nintendo hervor.

Dort heißt es jetzt: “All around sporty, whether it’s tennis or baseball, soccer or car racing, he [Mario] does everything cool. As a matter of fact, he also seems to have worked as a plumber a long time ago…”

Mit anderen Worten: Super Mario war mal ein Klempner. Jetzt macht er alles andere. Hauptsache, es ist cool.

Auch interessant: Mario hat auch andere Berufe. Shigeru Miyamoto erklärte einmal, dass er, als er als “Jumpman” geboren wurde, im Grunde ein “Tischler” war, da das Spiel “Donkey Kong” 1981 auf einer Baustelle stattfindet.

Das denken wir:

Jetzt wäre das auch geklärt.