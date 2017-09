The Evil Within 2: Diese Spielszenen sind ziemlich heftig

62 SHARES Facebook Twitter Google

Am 13. Oktober 2017 erscheint The Evil Within 2 für PC, PS4 und Xbox One. Dann müssen wir uns in der Rolle von Detective Sebastian Castellanos auf die Suche nach der verloren geglaubten Tochter machen.

Das Problem: Um seine Tochter retten zu können, müssen wir in eine Albtraumwelt eintauchen. Und wie diese Welt aussieht, zeigt folgendes Gameplay-Video.

Hier bekommt ihr einige heftige Spielszenen zu sehen und es ewarten euch auch einige Schockmomente. Also: SPOILER-WARNUNG!

Das denken wir:

The Evil Within 2 wird auf jeden Fall ziemlich heftig. Mal sehen, ob Das Spiel die Reihe erfolgreich fortsetzt.