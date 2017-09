The Evil Within 2: Im neuesten Trailer gibt sich Pater Theodore die Ehre

88 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einiger Zeit wurde uns mit Stefano Valentini ein Widersacher von Sebastian Castellanos in The Evil Within 2 vorgestellt. Nun gibt sich Pater Theodore die Ehre.

Hier handelt es sich offensichtlich um einen durchgeknallten Priester, der nichts Gutes im Schilde führt. Im Trailer erfahren wir, dass er die Tochter von Sebastian Castellanos braucht, um die Welt so zu formen, wie er möchte.

Und das versuchen wir in The Evil Within 2 natĂĽrlich zu verhindern. Hier der Clip:

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017.

Das denken wir:

Pater Theodore scheint ein ziemlicher Penner zu sein.