The Evil Within 2: Seht euch hier die neuesten Spielszenen an

75 SHARES Facebook Twitter Google

Ab dem 13. Oktober 2017 steht The Evil Within 2 endlich in den Händlerregalen. Etwas müssen wir uns also noch gedulden, bis wir erneut in der Rolle von Detective Sebastian Castellanos schlüpfen dürfen, um uns auf die Suche nach seiner verschwunden Tochter zu machen.

Dafür wurden nun im Rahmen eines Live-Streams neue Spielszenen veröffentlicht. Diese wurden nun auch auf YouTube veröffentlicht. Zu sehen gibt es unter anderem die neuen Features, die euch in The Evil Within 2 erwarten.

Aber es gilt: SPOILER-WARNUNG!

Das denken wir:

Es sieht ganz danach aus, als wĂĽrde uns mit The Evil Within 2 ein ziemlich spannender Horrortrip erwarten.