The Unconquered: Dieser Kurzfilm über Polens Kampf im Zweiten Weltkrieg wird dir den Atem rauben

Polen hat jahrzehntelange brutale Konflikten durchgestanden und ist nun stärker denn je. Während des Zweiten Weltkriegs kämpfte Polen an allen Fronten gegen das NS-Regime, obwohl der Kampf häufig aussichtslos war.

Der Kurzfilm “The Unconquered” gibt einen kurzen und ziemlich epischen Einblick in die Geschichte von Polen während des zweiten Weltkrieges und darüber hinaus. Prädikat: sehenswert.

“Because we do not beg for freedom, we fight for it.” – Gen. Witold Urbanowicz

Das denken wir:

Krass gemacht. Hoffentlich wird es nie wieder so weit kommen.