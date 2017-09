Vampyr wurde auf nächstes Jahr verschoben

Das heiß herbeigesehnte Rollenspiel “Vampyr” sollte noch 2017 die Spielregale der Welt bereichern. Der geplante Veröffentlichungszeitraum kann aber leider nach eigener Aussage von Dontnod Entertainment nicht eingehalten werden, da ein technisches Problem die Entwickler im Zeitplan nach hinten geworfen hat. Dieses Problem wurde zwar behoben, doch wird nun mehr Zeit fĂŒr das Balancing und den Feinschliff des ambitionierten Projekts benötigt.

We are sorry to announce that Vampyr has been delayed to Spring 2018 to ensure a memorable experience for all.https://t.co/HypNnd3ExG pic.twitter.com/Aat0HUuXuN

— Vampyr Game (@VampyrGame) September 21, 2017