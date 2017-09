Wenn He-Man auf “Dirty Dancing” trifft

41 SHARES Facebook Twitter Google

Mit Werbevideos ist das ja immer so eine Sache. Man sieht eher selten eine Werbung, die man richtig gut findet. Ab und an stößt man auch auf einen Werbeclip, der so absurd ist, dass man nicht weiß, was man davon halten soll.

Das Ziel der Werbung wäre aber mit so einem Clip erreicht, denn man denkt darüber nach. Er bleibt also im Gedächtnis. So ist das auch mit dem nachfolgenden Werbeclip der Preisvergleichsseite MoneySuperMarket.

Hier tanzen He-Man und Skeletor in bester “Dirty Dancing”-Manier. Und das ist ziemlich abgefahren. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Das ist… absurd.