Wolfenstein 2: Der Blitzmensch kämpft gegen Regimegegner

48 SHARES Facebook Twitter Google

Bethesda hat kürzlich einen ziemlich abgefahrenen Trailer zu Wolfenstein 2: The New Colossus veröffentlicht. Dieser stellt euch den Superhelden “Blitzmensch” vor.

Hier handelt es sich um einen Helden, der in Wolfenstein 2: The New Colossus für Propgandazwecke eingesetzt wird. Er kämpft natürlich gegen Regimegegner – und das Ganze ist ziemlich absurd.

Die Serie ist natürlich fiktiv, aber trotzdem ziemlich genial gemacht. Seht am besten selbst:

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Der Blitzmensch. Einer der absurdesten Superhelden ever.