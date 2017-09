Wolfenstein 2: Seht euch hier den neuesten Trailer an

61 SHARES Facebook Twitter Google

“Nieder mit dem Regime” – so lautet der Titel des neuesten Gameplay-Trailers zu Wolfenstein 2. Hier bekommen wir einige heftige Spielszenen zu sehen, die einen guten Eindruck davon geben, was uns im fertigen Spiel erwartet.

Zum Trailer heiĂźt es: “Sie haben Manhattan dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben New Orleans in ein Gefängnis verwandelt und verbrennen die Häuser mitsamt ihren Bewohnern. Sie wandeln völlig ungeniert durch die StraĂźen der Kleinstädte in den USA, nehmen sich, was sie wollen und schikanieren die Einwohner. Doch das ist nicht das Amerika von B.J. Blazkowicz. Die Vereinigten Staaten lassen sich nicht brechen – nicht, wenn B.J. das Heft in die Hand nimmt, die Widerstandskämpfer zusammenfĂĽhrt und eine Revolution anzettelt. Seht euch den neuesten Trailer zu Wolfenstein II: The New Colossus an und werdet Zeuge, wie der Widerstand das Selbstvertrauen des Regimes erschĂĽttert.”

Hier der Trailer:

Wolfenstein 2 erscheint am 27. Oktober fĂĽr PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Das denken wir:

Shooter-Fans sollten sich Wolfenstein 2 unbedingt vormerken. Hier erwartet uns groĂźes Kino.