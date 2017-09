Wolfenstein II: The New Colossus – Im neuesten Gameplay-Video wird dem Regime der Arsch aufgerissen

106 SHARES Facebook Twitter Google

Bethesda hat kürzlich einen ziemlich umfangreichen Gameplay-Clip zu Wolfenstein II: The New Colossus veröffentlicht. Hier bekommt ihr zahlreiche neue Spielszenen zu sehen. Unter anderem auch das Kampfmod-System, das B.J. Blazkowicz mit Fähigkeiten ausstattet, die ihm beim Kampf gegen das Regime helfen.

Wer keinen Bock auf SPOILER hat, der sollte diesen Clip aber besser überspring. Wer sich hingegen einen Eindruck vom Spiel machen möchte, der wird hier bestens bedient.

Im veröffentlichten Material säubert B.J. Blazkowicz die Straßen von New Orleans, die vom Regime belagert werden – und dabei geht es ziemlich zur Sache. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 fĂĽr PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Das denken wir:

B.J. Blazkowicz: 1 Regime: 0 – Mit Wolfenstein II: The New Colossus erwarte uns großes Kino.