Zelda: Breath of the Wild – Ihr könnt euch nun Links Klamotten bestellen

Musterbrand ist bekannt für coole Klamotten, basieren auf Pop-Kultur-Franchies. Nun bietet der Hersteller eine “Zelda: Breath of the Wild”-Linie an.

Über ThinkGeek könnt ihr euch die Klamotten bestellen. Neben Links Tunika gibt es auch Jacken, Shirts, Mützen, Taschen und Mäntel. Da sollte für jeden Zelda-Fan etwas dabei sein.

Hier ein Bild von Links Tunika:

Und hier ein Bild des Zelda-Ponchos:

Die Kollektion findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem Geschenk für einen Zelda-Fan ist, der dürfte hier fündig werden.