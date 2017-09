Zone of the Enders erscheint für PlayStation VR

54 SHARES Facebook Twitter Google

Endlich gibt es mal wieder Neuigkeiten zu Zone of the Enders. Im Rahmen der Sony-Pressekonferenz während der Tokyo Game Show 2017 wurde nämlich Zone of the Enders: Anubis Mars angekündigt.

Hier handelt es sich um Zone of the Enders für PlayStation VR. Coole Sache, oder? Abgesehen davon dürft ihr euch über Unterstützung für die PlayStation 4 Pro und ein neues Sound-Design freuen.

Mit der Ankündigung wurde auch ein Trailer mit ersten Spielszenen veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Erscheinen soll Zone of the Enders: Anubis Mars im Frühjahr 2018 für PlayStation 4 und PSVR.

Das denken wir:

Zone of the Enders für PlayStation VR? Hört sich gut an.